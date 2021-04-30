Удельный вес связи и информатизации в белорусском ВВП составил 7,5%

Источник материала: Onliner

В первом квартале 2021 года связь и информатизация в структуре ВВП Беларуси составила 7,5%. Согласно отчету Минсвязи, по секции «Информация и связь» добавленная стоимость составила 2,7 млрд рублей, темп роста добавленной стоимости — 103,5%. Доходы от услуг почтовой деятельности и деятельности в области телекоммуникаций составили 1,019 млрд рублей, темп роста к аналогичному периоду прошлого года — 104,9%.

Стоит отметить, что секция «Информация и связь» имеет достаточно обширное определение, и включает «издательскую деятельность, включая издание программного обеспечения, деятельность кино- и звукозаписывающих компаний, деятельность в области радио- и телевещания (раздел 60), деятельность в области телекоммуникаций, деятельность, связанную с информационными технологиями, и деятельность в области информационного обслуживания».