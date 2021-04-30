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Удельный вес связи и информатизации в белорусском ВВП составил 7,5%
Источник материала: Onliner
В первом квартале 2021 года связь и информатизация в структуре ВВП Беларуси составила 7,5%. Согласно
Стоит отметить, что секция «Информация и связь» имеет достаточно обширное определение, и включает «издательскую деятельность, включая издание программного обеспечения, деятельность кино- и звукозаписывающих компаний, деятельность в области радио- и телевещания (раздел 60), деятельность в области телекоммуникаций, деятельность, связанную с информационными технологиями, и деятельность в области информационного обслуживания».
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