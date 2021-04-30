ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

До и после: 10 милейших преображений собак после похода к грумеру

30.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

До и после: 10 милейших преображений собак после похода к грумеру

Заводя собаку, нужно понимать, что она будет требовать не только постоянного внимания, прогулок и корма, а еще и ухода за своей шёрсткой. Но спасибо цивилизации, ведь сейчас очень много грумеров, или парикмахеров для собак. Мы собрали подборку самых милых фотографий пёсиков, которых стрижка изменила до неузнаваемости.

1.


birb-food 

2.

MattTheElbow94 

3.


ghostsembodied 

4.


PTSDgroomer2021 

5.


PTSDgroomer2021 

6.


amsterdamgold 

7.


FreshRoastCoffee 

8.


Shayndol 

9.


stacccaaayyy 

10.


darucka 


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заводя собаку, нужно понимать, что она будет требовать не только постоянного внимания, прогулок и корма, а еще и ухода за своей шёрсткой. Но спасибо цивилизации,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Около 1400 фур стоит на границе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by