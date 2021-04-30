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До и после: 10 милейших преображений собак после похода к грумеру
Источник материала: ОНТ
Заводя собаку, нужно понимать, что она будет требовать не только постоянного внимания, прогулок и корма, а еще и ухода за своей шёрсткой. Но спасибо цивилизации, ведь сейчас очень много грумеров, или парикмахеров для собак. Мы собрали подборку самых милых фотографий пёсиков, которых стрижка изменила до неузнаваемости.
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Заводя собаку, нужно понимать, что она будет требовать не только постоянного внимания, прогулок и корма, а еще и ухода за своей шёрсткой. Но спасибо цивилизации,...
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