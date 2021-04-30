До и после: 10 милейших преображений собак после похода к грумеру

Источник материала: ОНТ

Заводя собаку, нужно понимать, что она будет требовать не только постоянного внимания, прогулок и корма, а еще и ухода за своей шёрсткой. Но спасибо цивилизации, ведь сейчас очень много грумеров, или парикмахеров для собак. Мы собрали подборку самых милых фотографий пёсиков, которых стрижка изменила до неузнаваемости.

1.



birb-food

2.



MattTheElbow94

3.



ghostsembodied

4.



PTSDgroomer2021

5.



PTSDgroomer2021

6.



amsterdamgold

7.



FreshRoastCoffee

8.



Shayndol

9.



stacccaaayyy

10.



darucka





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram