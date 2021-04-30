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Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе

30.04.2021 09:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь на границе

Внимание стран-членов ОДКБ приковано ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Там накануне произошли вооружённые столкновения с участием военных обеих стран.

В район конфликта были стянут войска и военная техника. В результате минометных обстрелов произошло возгорание на кыргызской пограничной заставе. С обеих сторон десятки пострадавших, по меньшей мере три человека убиты. К 20.00 по местному времени удалось договориться о перемирии, в ближайшее время пройдут двусторонние переговоры. Конфликт начался на спорной территории в районе водозабора «Головной». Его устроили жители приграничья с обеих сторон. Сначала выясняли отношения камнями, затем охотничьими ружьями. Душанбе и Бишкек обвиняли друг друга в провокациях. В конфликт пришлось вмешаться силовикам. Напомним, Кыргызстан и Таджикистан входят в организацию договора о коллективной безопасности.

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Внимание стран-членов ОДКБ приковано ситуации на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Там накануне произошли вооружённые столкновения с участием военных...
 
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