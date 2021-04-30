Как понять, что вы стали трудоголиком? Опасные симптомы, которые нельзя игнорировать

Источник материала: ОНТ

По данным Международной организации труда, больше 48 часов в неделю работает половина жителей Индонезии, Перу, Таиланда и Южной Кореи. Южнокорейцы проводят много времени на работе из-за боязни ее потерять. Здесь дурным тоном считается покинуть офис раньше руководителя. А в Японии многие компании даже нанимают себе специальных сотрудников, которые вечером выгоняют работников домой.

Как понять, что вы или ваш близкий стал трудоголиком? Основные симптомы – это замкнутость и холодность, ссоры с близкими, потеря прежних интересов, эмоциональное истощение, вспышки агрессии. Трудоголики испытывают счастье только во время работы, за ее же пределами они не могут расслабиться. Без работы они, словно наркоманы, будут переживать состояние «ломки».

Более серьезные проблемы – это нарушения нервной системы, пищевые расстройства, возможны другие зависимости, сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с дыхательной системой, костями и суставами.

Конечно, это можно остановить. И первым дело нужно обратиться к психотерапевту. Он поможет найти глубинные причины проблемы и разобраться в себе. Следующий этап – восстановление социальной жизни. Встречи с друзьями, время с семьёй, общение с противоположным полом – всё это поможет отвлечься и забыть на какое-то время о работе.

Также следует научиться говорить «нет» дополнительным задачам и проектам. Вам следует брать именно столько работы, сколько вы успеете выполнить за свой рабочий день – 8 часов. Старайтесь четко соблюдать свой график. Ставьте будильник и по нему заканчивайте свой день. И никакой работы дома!

Займитесь спортом. Найдите хобби, которое заставит вас забыть о работе. Увеличьте прогулки на свежем воздухе. Даже пешие прогулки на работу и домой положительно отразятся на вашем состоянии. Успокоить свой ум отлично помогут йога и медитация. Регулярные практики научат вас наслаждаться моментом и отсутствием мыслей в голове.

Конечно, здорово, что вы нашли работу, которая вам приносит удовольствие. Это важно. Но не менее важно иметь жизнь помимо неё, ведь в ней полно других удовольствий. Просто разрешите себе жить!

ФОТО: pixabay

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