Экономическое давление – недопустимо: профсоюзы зарубежных стран заступились за белорусских работников

Источник материала: ОНТ

Попытки экономического давления на Беларусь – недопустимы. Национальные отраслевые профсоюзы зарубежных стран поддержали заявление работников нефтехимической отрасли Беларуси.

Они выступают против санкций и ограничений. Их позицию разделяет Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов – это более полутора миллионов человек по всему миру. Представители российских и казахских объединений прибыли в Беларусь, чтобы поддержать коллег, выразить солидарность и совместно выработать стратегию ответа на введение санкций.

Представители профсоюзов считают, что США в очередной раз используют санкции в качестве экономического инструмента внешней политики. Тем самым, вмешиваясь в работу и жизнь граждан других стран.

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