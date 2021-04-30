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Экономическое давление – недопустимо: профсоюзы зарубежных стран заступились за белорусских работников
Источник материала: ОНТ
Попытки экономического давления на Беларусь – недопустимы. Национальные отраслевые профсоюзы зарубежных стран поддержали заявление работников нефтехимической отрасли Беларуси.
Они выступают против санкций и ограничений. Их позицию разделяет Международная Конфедерация Нефтегазстройпрофсоюзов – это более полутора миллионов человек по всему миру. Представители российских и казахских объединений прибыли в Беларусь, чтобы поддержать коллег, выразить солидарность и совместно выработать стратегию ответа на введение санкций.
Представители профсоюзов считают, что США в очередной раз используют санкции в качестве экономического инструмента внешней политики. Тем самым, вмешиваясь в работу и жизнь граждан других стран.
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Экономическое давление – недопустимо: профсоюзы зарубежных стран заступились за белорусских работников
Попытки экономического давления на Беларусь – недопустимы. Национальные отраслевые профсоюзы зарубежных стран поддержали заявление работников нефтехимической...
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