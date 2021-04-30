Около 1400 фур стоит на границе

Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза остаются неизменными.





На литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 1040 фур:

«Каменный Лог» — более 280;

«Котловка» — более 270;

«Бенякони» — более 220;

«Привалка» — более 210;

«Видзы» — более 60.

Есть «колейки» и на выезд в Латвию:

«Урбаны» — более 220;

«Григоровщина» — более 110.