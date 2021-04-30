ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Около 1400 фур стоит на границе

30.04.2021 09:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза остаются неизменными.

Около 1400 фур стоит на границе

На литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 1040 фур:

  • «Каменный Лог» — более 280;         
  • «Котловка» — более 270;
  • «Бенякони» — более 220;        
  • «Привалка» — более 210;
  • «Видзы» — более 60.       

Есть «колейки» и на выезд в Латвию:

  • «Урбаны» — более 220;   
  • «Григоровщина» — более 110.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза остаются неизменными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Манёнак: «Амэрыканскія санкцыі — стратэгічная праблема для беларускай нафтаперапрацоўкі»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by