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Около 1400 фур стоит на границе
Источник материала: Навiны
Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза остаются неизменными.
На литовском направлении своей очереди на выезд ожидает более 1040 фур:
Есть «колейки» и на выезд в Латвию:
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Большие очереди в пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза остаются неизменными.
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