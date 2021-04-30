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Исследование: половина нелегальных сигарет в РФ — белорусские

30.04.2021 09:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доля нелегальных сигарет в России составила 10,7% в первом квартале 2021 года, половина из них имеет белорусское происхождение, свидетельствуют результаты аналитического исследования табачного рынка, проведенного компанией Kantar TNS.

Исследование: половина нелегальных сигарет в РФ — белорусские
Фото pixabay.com

По данным авторов исследования, за прошедший год доля нелегального белорусского продукта в России выросла более чем в полтора раза, а в приграничных регионах Беларусь выступает крупнейшим поставщиком нелегальных сигарет.

При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб российскому бюджету может составить порядка 100 млрд рублей в 2021 году, считают эксперты.

Представители табачного рынка России, комментируя ситуацию, также говорят о том, что основным драйвером роста нелегального табачного рынка в России остается переток продукции из стран-партнеров по ЕАЭС, в частности, из Беларуси.

«Дисбаланс в акцизах, особенно усиливающийся в условиях резкого повышения ставки в России на 20% с начала этого года, по сути, стимулирует незаконный ввоз. Несмотря на принятые в прошлом году законы, призванные препятствовать росту нелегального рынка, существенного сдвига в этом вопросе нет, а сигареты из Беларуси по-прежнему составляют почти половину нелегального табачного рынка России», — прокомментировал результаты исследования руководитель «БАТ Россия» по вопросам борьбы с нелегальной торговлей Игорь Черкасский.

Следует отметить, что в 2021 году фиксируются многочисленные попытки нелегальным образом перевезти белорусские сигареты и в Евросоюз, что, по мнению экспертов, также объясняется ситуацией с акцизами.

Заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, выступая в прошлом году в Палате представителей, отмечал, что в Беларуси ставки акцизов составляют от 9,4 до 27,3 евро за тысячу штук сигарет, а в России — 33,4 евро за тысячу штук, в Казахстане — 21,7 евро за тысячу штук, в Армении — 18,4 евро за тысячу штук. В то же время в Евросоюзе ставки акцизов на табачную продукцию значительно выше — от 90 до 150 евро за тысячу штук.

В 2020 году в Беларуси было ратифицировано соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств — членов ЕАЭС. Документ предполагает, что постепенно ставки акцизов на табачную продукцию в Беларуси будут повышаться до уровня, который установлен в других странах ЕАЭС.

 

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Доля нелегальных сигарет в России составила 10,7% в первом квартале 2021 года, половина из них имеет белорусское происхождение, свидетельствуют результаты...
 
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