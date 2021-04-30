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Страны НАТО начали вывод войск из Афганистана

30.04.2021 10:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Страны Североатлантического альянса начали организованный вывод воинских контингентов из Афганистана. Об этом сообщает AFP.

"Члены НАТО решили в середине апреля начать вывод сил Миссии решительной поддержки (Resolute Support Mission - ред.) до 1 мая, и этот вывод начался. Это будет упорядоченный, скоординированный и обдуманный процесс", - заявил представитель НАТО.

Члены альянса договорились в этом месяце завершить миссию в Афганистане после того, как президент США Джо Байден призвал прекратить "самую длинную войну" Америки.

Представитель НАТО добавил, что безопасность военных альянса "будет главным приоритетом на каждом шагу, и мы принимаем все необходимые меры, чтобы уберечь наш персонал".

Президент США Джо Байден объявил о решении вывести войска из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

Ранее администрация Дональда Трампа определила срок 1 мая этого года как предельную дату для вывода войск из Афганистана. Таким образом, решение Байдена позволит продлить военное присутствие США в этой стране еще на некоторое время.

В настоящее время в Афганистане остаются 2,5 тыс. американских военных, а также около 6,3 тыс. контрактников.

 
 
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Страны Североатлантического альянса начали организованный вывод воинских контингентов из Афганистана. Об этом сообщает AFP.
 
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