Евросоюз продлил на год санкции против Мьянмы

Источник материала: АФН

Совет ЕС принял решение продлить санкции против Мьянмы на один год, до 30 апреля 2022 года. Такая информация обнародована на сайте Европейского Совета.

«Сегодня Совет ЕС продлил ограничительные меры, учитывая ситуацию в Мьянме/Бирме на один год, до 30 апреля 2022 года. Это продление охватывает целенаправленные ограничительные меры, направленные против персон, которые прямо причастны к военному мятежу в феврале 2021 г. и к насилию против участников мирных протестов, а также против тех, кто отвечает за серьезные нарушения прав человека, совершенные против населения Рохинджа и других национальных меньшинств », - говорится в сообщении.

Санкции также направлены против высокопоставленных руководителей вооруженных сил Мьянмы и пограничной стражи, против гражданских членов Государственного административного совета и председателя избирательной комиссии. Под санкции ЕС попали два учреждения, которые принадлежат или контролируются вооруженными силами Мьянмы (Татмадав).

Режим санкций предусматривает эмбарго на поставки оружия или оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, запрет на экспорт товаров двойного назначения и оборудование, которое позволяет проводить мониторинг коммуникаций.

Полностью запрещено любое военное сотрудничество с вооруженными силами Мьянмы.

В резолюции по ситуации в Мьянме/Бирме, которую Совет ЕС принял в феврале 2021 г., Евросоюз осудил военный переворот 1 февраля 2021 г. и выразил готовность продолжать поддержку народа страны и оказывать ему гуманитарную помощь. С этой целью с начала года Евросоюз уже направил населению Мьянмы помощь на сумму в 20,5 млн евро.

Решение Совета ЕС о продлении санкций против официальных лиц Мьянмы было принято по письменной процедуре, и будет обнародовано в Официальном журнале ЕС 30 апреля 2021 г.

Как сообщалось, в Мьянме 1 февраля произошел военный переворот. Вскоре в стране начались масштабные акции протеста. По оценкам правозащитных организаций, в ходе беспорядков погибли около 750 человек, под стражей находятся более 3,3 тыс. критиков режима. Правозащитники также не раз заявляли о пытках в отношении задержанных протестующих.

По информации международных СМИ, в стране начались боевые действия с использованием авиации.