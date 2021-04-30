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У православных сегодня - Страстная пятница

30.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Другое название этого дня - Большая, или Святая пятница и его посвящают воспоминаниям о страданиях, смерти Иисуса на кресте, снятия Его и захоронение.



Именно в пятницу, накануне еврейского Песаха, распяли Иисуса. В древние времена распятие на деревянном кресте было одним из самых позорных смертей - так казнили преимущественно разбойников, убийц, рабов, которые имели смелость восстать против рабовладельцев. Смерть эта была не только чрезвычайно позорная, но и физически невыносимая - до «гуманной» казни на электрическом стуле человечество еще не дошло. Обреченные умирали долго и в страшных муках.

Иисуса из Назарета, проповедника новой религии - религии ненасилия, всепрощения и любви, осудили именно к такой казни. И произошло это по настоянию жителей Иерусалима, тех самых, кто еще неделю назад приветствовали Иисуса, видя в Нем своего спасителя от римских завоевателей. За неделю пребывания в столице Иудеи Христос пережил немало: триумфальный въезд в город, тайную вечерю с 12-ю преданными учениками, один из которых - Иуда Искариот, в конце концов, предал Его за 30 сребреников. Затем - одинокая молитва до кровавого пота в Гефсиманском саду, арест, издевательства, суд, приговор на смертную казнь (толпа подарил жизнь разбойнику и убийце Варавве) и смерть на кресте. После того как Иисус умер, к Пилату пришел один из тайных последователей Христа, Иосиф Аримафейский и попросил разрешение о снятии тела Учителя для погребения. Он закутал покойного в белый кусок материи и похоронил в пещере.

В Великую пятницу Церковь не осуществляет литургии, зато читаются Евангелия о страданиях Спасителя (12 Евангелий, или «Страсти»), а после обеда отправляется вечерня с выносом и погребением плащаницы - плат большого размера с изображением отпечатка Иисуса Христа (такая плащаница существует в каждой церкви).

Страстная пятница - время строгого поста. До выноса из алтаря плащаницы ничего не едят, после того употребляют только хлеб и воду. О веселье и развлечениях даже речи не идет – в этот скорбный для христиан день не желательно даже громко разговаривать или смеяться.
 
 
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Другое название этого дня - Большая, или Святая пятница и его посвящают воспоминаниям о страданиях, смерти Иисуса на кресте, снятия Его и захоронение.
 
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