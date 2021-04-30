Медики рассказали с какими происшествиями сталкиваются работники скорой









Мужчину уже наказали за рукоприкладство, отправив на «химию».





Эта ситуация получила резонанс после того, как попала в сеть. Но знаете ли вы, что работники скорой помощи довольно часто сталкиваются с нападениями и угрозами?

Главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г.Бреста» Валентина Пашкевич до назначения на руководящую должность проработала 12 лет врачом выездной бригады.





Врач говорит, что в работе приходилось сталкиваться с опасностью на вызовах.





«На одном из вызовов увидели, что мужчина в шейном корсете мертвецки пьян. Мы задали вопрос его матери, почему она позволяет употреблять сыну алкоголь, когда для него это категорически запрещено. В ответ услышали нецензурную брань, а затем женщина схватила табуретку. Видимо, таким образом она решила отстоять честь своего сына, – вспоминает моменты работы Валентина Васильевна. – После этого случая решила подать в суд, однако простила её, так как женщина уже преклонного возраста».









Валентина Пашкевич





Также Валентина Пашкевич вспомнила ситуации, с которыми сталкивались её коллеги.





Врач скорой помощи приехала на вызов и увидела сидящего на корточках возле стены пожилого мужчину. Услышав вопрос, что случилось, пенсионер стал кидать в бригаду всё попадающееся под руку. Медикам ничего не оставалось, как покинуть помещение. Связавшись с диспетчером, выявилась ошибка в квартире. Но почему мужчина таким образом отреагировал – загадка.





Иногда медикам приходится переживать довольно жуткие ситуации. Поступил вызов, что у мужчины невыносимые боли в колене. Несколько лет назад на такие случаи ещё выезжала бригада скорой помощи. Врач и фельдшер зашли в трёхкомнатную квартиру и направились в дальнюю комнату для осмотра пациента.





Во время расспроса мужчины о его жалобах, зашли два человека, которые потребовали вколоть пациенту какие-то ампулы. Врач отказалась. Мужчины предупредили: пока не выполнит, то из помещения не выйдет. Медик не растерялась и крикнула своей коллеге, чтобы та убегала. Недолго думая, один из них схватил врача за верх формы и спустил по лестнице с 7 этажа.





Валентина Васильевна также упомянула о том, что нередко скорую помощь используют в скандалах. А кому-то в этот момент нужна реальная помощь. Ведь на весь город Брест и район всего 33 машины.

Была ситуация, когда бригада приехала на вызов, а в комнате лежала женщина в якобы обмороке. Естественно, медик с первого взгляда может определить, в сознании человек или нет. Женщина притворялась. Понимая, что играть она перестанет только когда мужчины не будет в комнате, врач попросила принести воды. В этот же момент пациентка открыла глаза и сказала, что выпила немного, но если муж узнает, то будет конфликт. Чтобы его избежать, она попросила медиков сказать супругу о своей болезни.





Заместитель главного врача ГУЗ «Станция скорой помощи г.Бреста» Николай Гарин поделился, что за свои 7 лет работы врачом выездной бригады хоть и не сталкивался с физическим насилием, но неприятных моментов избежать не получилось.









Николай Гарин





«У меня был случай, когда приехали к наркоману. Он был в состоянии клинической смерти. Мы начали реанимационные действия, как в комнату вбежал его друг и начал нас от своего товарища отгонять. Маты, попытки нанести увечья. Он посчитал, что мы мучаем мужчину. Начали объяснять, что пациент мёртв, и мы пытаемся его вернуть к жизни, но буянивший стал доказывать: его друг так «кайфует». Нашей бригаде удалось спасти мужчину, но на протяжении всего этого процесса, и погрузка в машину, его товарищ не переставал оскорблять сотрудников. Благо, что его состояние не позволило применить силу», – рассказывает Николай Сергеевич.





Со слов заместителя главного врача, при общении с сотрудниками, которые на скорой помощи проработали от пяти лет, не найдётся ни одного, кого бы не оскорбили, обматерили или не подняли руки пациенты.





Был случай, когда вызвали скорую для мужчины в нетрезвом состоянии, лежащего в сугробе. Бригада осмотрела гражданина. В госпитализации не нуждался. Однако медики должны передать пациента в руки правоохранителей во избежание несчастных случаев. Милицию пришлось ждать долго, поэтому врач с фельдшером переместили мужчину в машину. Когда пациент начал отогреваться и приходить в себя, не упустил возможности попытаться распустить руки в отношении фельдшера. Во избежание конфликта, медик вышла из машины, а защитивший её врач услышал много «лестных» слов в свой адрес.





Казалось бы, что слышать оскорбления и нецензурную брань в свой адрес для медиков стало обыденностью, но иногда пациенты изощряются в том, чтобы каким-либо образом унизить бригаду скорой помощи. Например, на вызове одного из врачей скорой помощи оплевали за выполнение своих же должностных обязанностей.





Николай Сергеевич и Валентина Васильевна также вспомнили случай, когда их коллегу наркоманы закрыли в комнате. «Пациенты» требовали препараты, содержащие наркотические вещества. Медиков пришлось спасать с помощью милиции. Ведь если человек пошёл на такой поступок, то он уже не остановится ни перед чем.





Одному из фельдшеров поставили фингал в тот момент, когда осуществлялась транспортировка пациента в медучреждение. Тогда агрессивный мужчина не только травмировал медика, но и нанёс ущерб имуществу: разбил полки.





Также, как говорит руководство ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Бреста», иногда поражает равнодушие водителей, которые не пропускают скорую даже со включенными маячками, блокируют дорогу. Неоднократно приходилось вызывать ГАИ, а в это время у кого-то идёт счёт жизни на секунды.





Случались и кражи. В 2020 году на подстанции скорой медицинской помощи «Центральная» украли чемодан с лекарственными препаратами. Стоит он баснословных денег и жизненно необходим для работы. Было заведено уголовное дело, расследованием занимался Следственный комитет. К счастью, вернуть препараты удалось в полном объёме.





Было хищение дефибриллятора. После освещения этой ситуации в СМИ, человек, который присвоил его себе, видимо был пристыжен, и подбросил аппарат под станцию скорой помощи.





Проявление неуважения к службе скорой помощи в последнее время часто становится заголовком в СМИ. Однако многие не задумываются о том, что рано или поздно каждый прибегнет к её помощи. Это лишь вопрос времени.