Во время выезда к пациенту овчарка покусала женщину-доктора : судебная тяжба длилась почти год









Судом Железнодорожного района Гомеля удовлетворены исковые требования врача одной из больниц, которую во время выезда к пациенту покусала собака, сообщили в Гомельском областном суде.





Инцидент произошел в декабре 2019 года, когда доктор прибыла по вызову в частный дом для осмотра пациента. В своем исковом заявлении она потом указала, что, подойдя к забору, не обнаружив звонка, она приоткрыла калитку. В этот момент собака породы овчарка, находившаяся во дворе без привязи и без намордника, вцепилась в ее правую руку, повалила ее, прокусив ботинок. В итоге врач была доставлена в поликлинику.





Как сообщили в суде, в первый раз дело было рассмотрено в мае 2020 года.





“Тогда хозяйка овчарки судом Железнодорожного района Гомеля за нарушение правил содержания домашних животных была подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин”, – сообщили Sputnik в четверг в областном суде.



