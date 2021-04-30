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Во время выезда к пациенту овчарка покусала женщину-доктора : судебная тяжба длилась почти год

30.04.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Решение суда о взыскании штрафа с владельцев собаки, которая набросилась на доктора, вступило в законную силу.



Судом Железнодорожного района Гомеля удовлетворены исковые требования врача одной из больниц, которую во время выезда к пациенту покусала собака, сообщили в Гомельском областном суде.

Инцидент произошел в декабре 2019 года, когда доктор прибыла по вызову в частный дом для осмотра пациента. В своем исковом заявлении она потом указала, что, подойдя к забору, не обнаружив звонка, она приоткрыла калитку. В этот момент собака породы овчарка, находившаяся во дворе без привязи и без намордника, вцепилась в ее правую руку, повалила ее, прокусив ботинок. В итоге врач была доставлена в поликлинику.

Как сообщили в суде, в первый раз дело было рассмотрено в мае 2020 года.

“Тогда хозяйка овчарки судом Железнодорожного района Гомеля за нарушение правил содержания домашних животных  была подвергнута административному взысканию в виде штрафа в размере 10 базовых величин”, – сообщили Sputnik в четверг в областном суде.

Эксперты пришли к заключению, что доктору были причинены телесные повреждения, в результате чего наступило расстройство здоровья на срок более четырех месяцев, пишет progomel.by.
 
Теги: Гомель
 
 
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Решение суда о взыскании штрафа с владельцев собаки, которая набросилась на доктора, вступило в законную силу.
 
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