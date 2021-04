Политолог: Может быть увеличен срок президентства с перспективой наследования под младшего сына

Стал ли политический режим в Беларуси военным? Какие изменения планируется внести в Конституцию? В чем смысл планируемого декрета О Совете Безопасности? Уйдет ли Лукашенко с поста главы государства?





На эти вопросы канала Свобода Premium отвечает Андрей Елисеев, директор по вопросам исследований центра Eurasian States in Transition, эксперт международной инициативы iSANS (The International Strategic Action Network for Security).

Политический режим в Беларуси можно трактовать как персоналистский военный режим, это типичный султанистский режим





Одно из главных направлений изменения Конституции - придание Всебелорусскому Народному собранию (УНС) конституционного статуса, придание Лукашенко дополнительного статуса председателя президиума ВНС





Также могут быть изменения в возрастном цензе, а также может быть увеличен срок президентства с перспективой наследования под младшего сына





И третье изменение, которое может произойти, — это отмена прямых президентских выборов, избрание президента парламентом или ВНС





Режим остается персоналистским, он не становится коллегиальным, хунтой, Лукашенко по-прежнему руководит единолично





Но очень существенно выросла роль силового компонента





Когда я говорю о военном характере режима, я имею в виду не только представителей армии, но вообще силовиков, людей с силовым бэкграундом - это и КГБ, и МВД





На недавнем совещании у Лукашенко, где обсуждалось закрытие дипломатических представительств, участвовали не только дипломаты, но и генералитет





Даже решения, которые напрямую не связаны с охраной правопорядка, принимаются с участием людей с силовым "профилем"





Лукашенко не хочет полностью жечь мосты с Западом и с Украиной, это надо ему для взаимодействия с Кремлем, ему надо как-нибудь нормализовать отношения с Западом





Султанизм-это один из видов режимов в типологии политологов Хуана Линца и Альфреда Степана





В отличие от тоталитаризма, у султанистских режимов нет определенной идеологии





В отличие от других видов авторитаризма, при султанизме совсем мизерная роль институтов, и Беларусь — пример такого режима





Также особенность султанизма - это тенденция к династической наследственности, стремление правителя передать власть своим родственникам, прежде всего сыновьям





Декрет о полномочиях Совета безопасности - это не механизм планового транзита, это инструмент запугивания возможных участников заговора против Лукашенко





Лукашенко может остаться на посту председателя ВНС или Совета безопасности и отдать президентский пост некоему регенту





Заявление председателя Конституционной комиссии Петра Миклашевича о том, что Беларусь останется президентской республикой, не противоречит этой схеме





Что известно о планах изменить Конституцию





Ряд полномочий президента предлагается закрепить за правительством, заявил 28 апреля на заседании Конституционной комиссии ее руководитель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич





Прошлый 25-летний период подтвердил эффективность, обоснованность и целесообразность функционирования института президентства, и сегодня нет объективной необходимости менять форму управления в Беларуси на парламентскую или парламентско-президентскую — сказал Миклашевич





24 апреля Лукашенко заявил, что подпишет декрет, по которому власть в Беларуси перейдет к Совету безопасности в "экстренной ситуации"