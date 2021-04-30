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Кудрявцева заявила, что не будет бороться за мужа и отпустит его к другой

30.04.2021 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская ведущая Лера Кудрявцева поразила фанатов своей откровенностью: блондинка заявила, что не станет бороться за мужа и отпустит его к молодой любовнице.

49-летняя Кудрявцева не перестает удивлять общественность своей красотой и молодостью. Некоторые подписчики уверены – сохранять цветущий вид ведущей помогают уколы красоты и пластические операции. Но вот сама Лера не раз задумывалась о том, что молодость не вечна, в чем созналась в новом выпуске YouTube-шоу "Лучше-правду".

49-летняя Кудрявцева заявила, что не станет бороться за 33-летнего мужа-хоккеиста и спокойно отпустит его, если спустя время он влюбится в "молодую девочку".

По словам ведущей, она уже делилась с избранником мыслями о будущем, когда их разница в возрасте начнет бросаться всем в глаза.

"Я буду старая калоша, а ты молодой", – процитировала саму себя Кудрявцева. И добавила, что Макарову безразлично мнение окружающих. Также звезда подчеркнула, что не хочет знать о супружеской измене и готова простить "однодневную" связь.

Напомним, что Кудрявцева и Макаров поженились в 2013 году. В настоящее время у супругов подрастает дочка Маруся, которой скоро исполнится три года.

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