В России резко подорожал Geely Tugella

Источник материала: Onliner

Российские фанаты Geely бьют тревогу: в стране резко подорожал флагманский кроссовер Geely Tugella. Его стоимость выросла на 299 010 российских рублей (ровно 4 тысячи долларов). О досадной новости сообщает Drom .

Теперь купеобразный SUV стоит в России от 2 699 000 рублей (базовая комплектация называется Luxury), до сих пор он стоил 2 399 990. Отметим, что цены у белорусских дилеров пока не изменились. На момент публикации заметки купить Tugella в Минске можно было за 78 400 рублей (Luxury). Исполнение Flagship стоит 86 600 рублей.

Geely Tugella — очень укомплектованный кроссовер. Даже в базовой комплектации он оснащается камерами кругового обзора, цифровой приборной панелью и мультимедийной системой с диагональю 12,3 дюйма, панорамной крышей, сервоприводом пятой двери, подогревом всех сидений с электроприводом передних, двухзонным климат-контролем, светодиодными фарами, подушками безопасности. Машина построена на архитектуре Volvo XC40.

В движение паркетник приводит турбированная «четверка» объемом 2 литра, ее мощность — 238 л. с., крутящий момент достигает 350 Н·м. Работает мотор в паре с 8-скоростным «автоматом» Aisin TG-81SC. Разгон до 100 км/ч занимает у Tugella 6,9 секунды, расход топлива в смешанном цикле — 8,1 литра на 100 километров пути.