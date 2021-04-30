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Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах

30.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Планировка этой квартиры, над которой работал лондонский дизайнер Адам Фурман, по нынешним временам вряд ли кого-то удивит, зато созданный автором интерьер определенно бросается в глаза. Он вдохновлен детскими конструкторами, жизнерадостными и яркими, но при этом напоминает и о советском дизайне, выполненном в современных материалах.

Простора для творчества специалисту хватало. В доставшейся ему квартире в центре Токио целых 160 квадратов. Главную открытую зону заняли гостиная и кухня, но внутри имеются сразу три спальни и две ванные комнаты, и даже терраса. По японским меркам площадь апартаментов удивительно большая, но в остальном Фурман выбрал все ту же традиционную местную лаконичность.

Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах

Формы мебели подчеркнуто геометричны. Функциональные зоны выделены цветовыми блоками, выполненными в пастельных оттенках. Стены кухни облицованы глянцевой контрастной плиткой под «улочку», а столешницы под ней сделаны из матового искусственного камня. Особенно аскетичны спальни со столь знакомой двухцветной окраской стен и одинокой кроватью, выделенной другим цветом. Остальное спрятано во встроенных шкафах. Столовая, разделяющая кухню и гостиную, со своим столом и двухцветным креслом также минималистична.

Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах
Квартира дня. Экспериментальный «конструктор», напоминающий о наших детских садах

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