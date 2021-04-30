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Windows 10 получит наконец полноценную поддержку AirPods

30.04.2021 10:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В будущем обновлении Windows 10 появится поддержка Bluetooth-кодека Advanced Audio Codec (AAC), который обычно ассоциируют с наушниками Apple AirPods. Поддержка уже реализована в тестовой сборке, доступной по программе Windows 10 Insider. В настоящее время Windows 10 поддерживает кодеки SBC и AptX.

Все наушники Apple поставляются с поддержкой AAC, а в случае отсутствия этого кодека переключаются на SBC. Считается, что AAC позволяет добиться более качественного звучания.

Кроме того, Microsoft изменит стиль отображения Bluetooth-гарнитур, подключаемых к компьютерам под управлением Windows 10. Сейчас они могут отображаться как два отдельных устройства ввода и вывода звука, после обновления устройства будут выглядеть как единое целое (соответственно, пунктов меню станет меньше).

Windows 10 получит наконец полноценную поддержку AirPods

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В будущем обновлении Windows 10 появится поддержка Bluetooth-кодека Advanced Audio Codec (AAC), который обычно ассоциируют с наушниками Apple AirPods. Поддержка уже реализована в тестовой...
 
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