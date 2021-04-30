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Windows 10 получит наконец полноценную поддержку AirPods
Источник материала: Onliner
В будущем обновлении Windows 10
Все наушники Apple поставляются с поддержкой AAC, а в случае отсутствия этого кодека переключаются на SBC. Считается, что AAC позволяет добиться более качественного звучания.
Кроме того, Microsoft изменит стиль отображения Bluetooth-гарнитур, подключаемых к компьютерам под управлением Windows 10. Сейчас они могут отображаться как два отдельных устройства ввода и вывода звука, после обновления устройства будут выглядеть как единое целое (соответственно, пунктов меню станет меньше).
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