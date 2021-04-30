Windows 10 получит наконец полноценную поддержку AirPods

Источник материала: Onliner

В будущем обновлении Windows 10 появится поддержка Bluetooth-кодека Advanced Audio Codec (AAC), который обычно ассоциируют с наушниками Apple AirPods. Поддержка уже реализована в тестовой сборке, доступной по программе Windows 10 Insider. В настоящее время Windows 10 поддерживает кодеки SBC и AptX.

Все наушники Apple поставляются с поддержкой AAC, а в случае отсутствия этого кодека переключаются на SBC. Считается, что AAC позволяет добиться более качественного звучания.

Кроме того, Microsoft изменит стиль отображения Bluetooth-гарнитур, подключаемых к компьютерам под управлением Windows 10. Сейчас они могут отображаться как два отдельных устройства ввода и вывода звука, после обновления устройства будут выглядеть как единое целое (соответственно, пунктов меню станет меньше).



