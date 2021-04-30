Пытка «копейкой». Сколько еще будут расти цены на топливо?

Источник материала: Салiдарнасць

Если какой-то урок из новейшей истории и был успешно усвоен белорусскими властями, так это вопрос топливного ценообразования.

После акций «СТОП бензин» в 2011 году, стоимость бензина и дизельного топлива росла по чуть-чуть, а в последние два года этот процесс и вовсе трансформировался в «копеечную» стратегию.

В итоге в 2019 году цены на автомобильное топливо в Беларуси менялись 28 раз, а в 2020 году -—16. На конец апреля в 2021 году повышение произошло 12 раз, то есть прибавка в стоимости уже составила 7%.

В свою очередь, заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Светлана Гурина сказала, что цены на автомобильное топливо планируют поднять еще на 5-6% до конца года (при сохранении нынешнего курса рубля и цен на нефть). В таком случае стоимость 1 литра АИ-95 приблизится в 2 рублям.

Много это или мало? Удастся ли концерну удержаться в намеченных рамках? И главное: есть ли предел у этой пытки «копейкой»? Мы поговорили с экспертом в области энергетики, нефтехимической промышленности и приватизации, экономическим обозревателем портала «Белрынок» Татьяной Манёнок.

Цены на топливо в нашей стране — как мы пришли к ним?

Для начала вводные данные. Беларусь — страна, практически в полном объеме импортирующая нефть. Мы добываем 1,71 млн тонн нефти в год, тогда как заводы сейчас перерабатывают 18 млн, а потенциально способны переработать до 24 млн тонн. Внутренний рынок потребляет 5-6 млн тонн нефтепродуктов. На рынке топлива у нас не рыночное ценообразование, а административное, но с учетом ряда факторов.

Первый фактор — цена нефти.

На сегодняшний день мы платим порядка 90% ее рыночной стоимости, и колебания цены нефти на мировом рынке не может не влиять на цену итогового продукта в виде топлива. Только за первый квартал 2021 года цена нефти выросла на 21% — с 41,7 доллара до 65,6 доллара за баррель.

Если условно спроецировать график роста цен на нефть на график темпов роста цен на топливо, мы увидим, что цена на топливо в таком же размере не повысилась.

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