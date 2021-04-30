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ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

30.04.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране традиционный Единый день безопасности дорожного движения. На этот раз он пройдет под девизом «Открой сезон без нарушений!»

ГАИ по всей стране проводит спецмероприятие

«Как показывает статистика дорожных аварий, ежегодно в апреле-мае обостряется проблема травматизма участников дорожного движения по вине водителей двухколесных транспортных средств. Зачастую последние, пренебрегая правилами безопасности, попадают в ДТП», — отметили в ГАИ.

Основными причинами несчастных случаев с байкерами называются езда в нетрезвом состоянии, превышение скорости, езда на одном колесе, нарушение правил обгона, выезд на встречку, а также управление бесправниками.

Кроме этого, следует быть внимательнее и велосипедистам, которые должны передвигаться по специальным дорожкам, а при их отсутствии — по обочине, тротуару, пешеходной дорожке, не создавая помех для движения пешеходов, и только при отсутствии этих элементов в крайней правой полосе проезжей части.

 

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Сегодня сотрудники Госавтоинспекции проведут по всей стране традиционный Единый день безопасности дорожного движения. На этот раз он пройдет под девизом «Открой...
 
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