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В Чериковском районе в поле сгорел трактор

30.04.2021 10:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

ЧП случилось накануне днем в поле возле деревни Михлин.

В Чериковском районе в поле сгорел трактор
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщили в МЧС, «при проведении сельскохозяйственных работ» произошло возгорание  трактора «МТЗ-3522», принадлежащего КСУП «Прогресс».

Отмечается, что огнем повреждены моторный отсек и кабина трактора. Пострадавших нет.

 

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ЧП случилось накануне днем в поле возле деревни Михлин.
 
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