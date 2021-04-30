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В Чериковском районе в поле сгорел трактор
Источник материала: Навiны
ЧП случилось накануне днем в поле возле деревни Михлин.
Как сообщили в МЧС, «при проведении сельскохозяйственных работ» произошло возгорание трактора «МТЗ-3522», принадлежащего КСУП «Прогресс».
Отмечается, что огнем повреждены моторный отсек и кабина трактора. Пострадавших нет.
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ЧП случилось накануне днем в поле возле деревни Михлин.
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