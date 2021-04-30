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Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать, приметы

30.04.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сегодня Страстная пятница: что категорически нельзя делать, приметы
Фото: freepic.compic.com
Страстная пятница приурочена к самому грустному и трагическому дню для всех христиан - распятию Иисуса Христа на горе Голгофа под Иерусалимом. Не удивительно, что верующие проводят этот день в скорби, молитвах и строгих ограничениях.

Что категорически нельзя делать 30 апреля - читайте ниже в нашем материале.

Великая пятница является пятым днем на Страстной неделе, его отмечают за два дня до Пасхи - дня воскрешения Спасителя.

Согласно священному писанию, в этот день Спаситель прошел свой крестный путь от осуждения до распятия на Голгофе. Сегодня - самый траурный, но в то же время и светлый день, ведь Иисус исполнил великое пророчество, заплатив за грехи людей, ценою страшных страданий и жизни. И этот подвиг христиане не забудут никогда.

Что категорически нельзя делать в этот день


Пятница перед Пасхой - самый суровый день для тех, кто постится. В этот день нельзя есть вообще ничего, кроме хлеба и воды, да и то - только после символического выноса Плащаницы во время вечерней службы в церкви. Алкоголь употреблять строго запрещено.

В этот день христиане скорбят по страданиям Христа, которые он испытал по пути на Голгофу и во время казни. Поэтому строго запрещено веселиться.

Всю уборку нужно завершить в Чистый четверг - стирать, гладить, шить, готовить и убирать в этот день нельзя. Также запрещены работы на земле - сеять и сажать что-либо нельзя.

Нельзя стричься, прикасаться к острым металлическим предметам. Нельзя резать даже хлеб.

Нельзя проводить крестинны и венчания, а если в вашей семье на этот день выпадает какой-либо праздник - день рождения, годовщина, мероприятие лучше перенести.

Нельзя ругаться, сквернословить, спорить и выяснять отношения.

Что можно делать в этот день


Хотя в этот день нельзя готовить, паски выпекать можно. Церковь не накладывает запретов на приготовление пасок в Страстную пятницу, но с оговоркой, что это не станет отвлекать от молитв и служб.

Поверья на Страстную пятницу


Наши предки верили, что человек, который на протяжении трех лет строго постится с четверга на пятницу, получит предупреждение о своей смерти за три дня до нее.

Хлеб принято разламывать руками, потому что к острым предметам касаться нельзя.

Существует поверье, что если употребить алкоголь в этот день, может появиться алкогольная зависимость.
 
 
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Что категорически нельзя делать 30 апреля - читайте ниже в нашем материале.
 
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