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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность
Источник материала: UDF
Фото: semraninyolu.blogspot.com
Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в конце апреля грозят неприятности. Об этом пишет
Близнецы
Не провоцируйте людей на конфликты и следите за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, то не нужно оттягивать поход к врачу. Не забывайте о профилактике и хорошем настроении.
Лев
Неприятности могут подстерегать Львов, которые много времени проводят за рулем. Будьте внимательны в дороге, а также в обращении с электрическими приборами. В личных отношениях могут возникнуть проблемы, так как партнер будет претендовать на ведущую роль.
Весы
Конфликты в ближайшее время могут сделать вашу жизнь более сложной. Переждите это время в тихом уголке, не провоцируйте близких людей, не затевайте сложные разговоры, не ведите себя вызывающе, так как нарветесь на грандиозный скандал.
Скорпион
До 2 мая постарайтесь любой ценой удержать свои эмоции под контролем. Если вы этого не сделаете, то может потерять важного и близкого человека в своей жизни. Иногда, чтобы сохранить отношения, нужно пойти на компромисс.
Водолей
Окружающие будут делать все, чтобы вывести вас из себя. Постарайтесь просто расслабиться, так как легкомысленное отношение к чужим причудам поможет вам пройти этот период без потерь.
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Неприятности могут подстерегать Львов, которые много времени проводят за рулем
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