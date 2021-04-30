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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность

30.04.2021 10:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым грозит опасность
Фото: semraninyolu.blogspot.com
Гороскоп на конец апреля говорит о том, что ожидается довольно сложный и напряженный период. Возможны конфликты, ссоры, отсутствие понимания и срывы планов.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в конце апреля грозят неприятности. Об этом пишет SlovoFraza.

Близнецы


Не провоцируйте людей на конфликты и следите за своим здоровьем. Если что-то беспокоит, то не нужно оттягивать поход к врачу. Не забывайте о профилактике и хорошем настроении.

Лев


Неприятности могут подстерегать Львов, которые много времени проводят за рулем. Будьте внимательны в дороге, а также в обращении с электрическими приборами. В личных отношениях могут возникнуть проблемы, так как партнер будет претендовать на ведущую роль.

Весы


Конфликты в ближайшее время могут сделать вашу жизнь более сложной. Переждите это время в тихом уголке, не провоцируйте близких людей, не затевайте сложные разговоры, не ведите себя вызывающе, так как нарветесь на грандиозный скандал.

Скорпион


До 2 мая постарайтесь любой ценой удержать свои эмоции под контролем. Если вы этого не сделаете, то может потерять важного и близкого человека в своей жизни. Иногда, чтобы сохранить отношения, нужно пойти на компромисс.

Водолей


Окружающие будут делать все, чтобы вывести вас из себя. Постарайтесь просто расслабиться, так как легкомысленное отношение к чужим причудам поможет вам пройти этот период без потерь.
 
 
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Неприятности могут подстерегать Львов, которые много времени проводят за рулем
 
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