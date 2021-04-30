Европарламент одобрил оборонный фонд ЕС почти 8 млрд евро

Источник материала: АФН

Европарламент в четверг одобрил противоречивый Европейский оборонный фонд в размере 7,9 млрд евро, открыв путь для первой в мире специальной программы военных исследований, направленной на укрепление военного сотрудничества между странами-членами ЕС.

Фонд, впервые предложенный бывшим президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, сначала планировался на 13 млрд евро, но впоследствии на прошлых переговорах о бюджете ЕС из-за пандемии был сокращен на 5 млрд евро, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Фонд направлен на укрепление оборонной промышленности Европы и уменьшение дублирования расходов на оборону путем софинансирования оборонных исследований с государствами-членами, при этом до 8% будет потрачено на новые "разрушительные технологии".

Программа также будет включать разработку образцов оружия при условии, что привлеченные государства-члены обязуются приобрести конечный продукт.

"Целью фонда является не только поддержка научно-исследовательских проектов европейской оборонной промышленности, но также привлечение новых субъектов к сетям сотрудничества и цепей поставок, в том числе, которые до сих пор не работали в этой области", - сказал польский евродепутат Здзислав Краснодембський.

Европейская комиссия непосредственно руководить программой, и первый конкурс на гранты будет объявлено до лета.

"Мы должны иметь возможность принимать собственную безопасность в свои руки и быть игроком в области безопасности на мировой арене", - заявил комиссар ЕС по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон после одобрения фонда. "Европейский оборонный фонд является важным строительным элементом для увеличения независимости Европы", - добавил он.