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В апреле в Китае отмечено падение PMI в непроизводственном секторе

30.04.2021 10:57 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В апреле 2021 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 54,9, снизившись на 1,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в пятницу Государственным статистическим управлением КНР.

Индекс PMI отражает уровень деловой активности предприятий. Показатель выше 50 свидетельствует о расширении сектора, ниже 50 - о его сокращении, сообщает Синьхуа.

Расширение непроизводственного сектора продолжало набирать обороты, но более медленными темпами, заявил старший статистик ведомства Чжао Цинхэ.

В феврале субиндекс деловой активности в сфере услуг снизился до 54,4 с 55,2 в марте.

В частности, субиндексы деловой активности в сфере железнодорожных перевозок, авиаперевозок, а также гостиничном секторе превысили 65, что свидетельствует о быстром росте объемов операций в этих сферах.

Данные также показывают, что в апреле индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе Китая упал до 51,1 с 51,9 в марте.

 
 
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В апреле 2021 года индекс менеджеров по закупкам (PMI) в непроизводственном секторе Китая составил 54,9, снизившись на 1,4 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Об...
 
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