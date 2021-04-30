"В следующий раз приеду не один": скандальный украинский депутат заявил, что в Беларусь его приглашал Лукашенко













Он заявил, что 20 апреля в Минск ездил по приглашению Александра Лукашенко.





"Меня Лукашенко пригласил лично. [...] Эта встреча была первая, ознакомительная. Еще будут. Мы расставили акценты, что будем держать коммуникацию, что в следующий раз я приеду не один, потому что ряд депутатов народных проявили желание поехать, посмотреть, познакомиться (имеется в виду, с парламентариями) и налаживать связи, потому что мы соседи", – заявил нардеп.





По его утверждению, среди желающих поехать в Беларусь для встреч с местными парламентариями есть нардепы от правящей в Украине партии "Слуга народа".





"И от "Батьківщини" есть, из ОПЗЖ есть, из других групп", – сказал Шевченко.





Визит 20 апреля, по его словам, был связан "с вопросами медицинского характера и экономического характера".



