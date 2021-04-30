Группа евродепутатов предложила выслать российских дипломатов при ЕС









Инициатор акции и автор письма – депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас.





"Страны ЕС проявили солидарность с Чешской Республикой, изгнавшей российских дипломатов. Евросоюз должен присоединиться к этому акту солидарности, чтобы показать, что Европа объединяется против иностранных актов насилия", – написал он в Twitter.





"Мы считаем, что ЕС не может бездействовать перед лицом такой агрессии в отношении одного из его государств-членов и что простого словесного осуждения в данном случае недостаточно. Агрессивное поведение России, которое привело к гибели двух европейских граждан и подвергло опасности жизни многих других, не может оставаться без внимания", – говорится в письме.





Террас отмечает, что в постоянном представительстве Российской Федерации в Европейском союзе работает, по официальным данным, более 60 российских дипломатов. "Принимая во внимание обычные практики российских заграничных ведомств, логично предположить, что под видом дипломатов работают несколько агентов разведки из ГРУ и СВР. Мы верим, что их личности известны европейским спецслужбам", – сказано в обращении.





Призыв Терраса подписали более 70 депутатов Европарламента от 16 стран.



