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В Минске пресекли деятельность детской порностудии
Источник материала: Партизан
Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале
«Оперативники управления по противодействию торговле людьми МВД выявили международную преступную группу, участники которой занимались сексуальной эксплуатацией детей, изготавливали и продавали детское порно», — сказано в сообщении.
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Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале
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