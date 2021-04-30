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Беларусь завалила Россию контрабандными сигартами

30.04.2021 10:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сложно поверить, что табачная контрабанда такого масштаба ведется бех госприкрытия.


Иллюстративное фото

Половина всех нелегальных сигарет, которые попадают в Россию, имеет белорусское происхождение, сообщает БелаПАН со ссылкой на результаты исследования компании Kantar TNS.

В ходе исследования табачного рынка было установлено, что доля нелегальных сигарет в России в первом квартале 2021 года составила более 10%, и половина из них была из Беларуси.

При этом доля белорусских контрабандных сигарет за год существенно выросла —  более чем в полтора раза.

При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб российскому бюджету может составить в этом году порядка 100 млрд российских рублей (более 1,3 млрд долларов США), считают эксперты.

На белорусские контрабандные сигареты жалуются и другие соседи Беларуси. Объёмы нелегальных поставок заметно выросли в 2020 году. И в этом году проблема сохраняется.

Еврорадио подсчитало, что только за первые месяцы 2021 года польские, литовские, латвийские и украинские таможенники остановили порядка 5 млн пачек белорусских сигарет, замаскированных под другие грузы.
 
 
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Сложно поверить, что табачная контрабанда такого масштаба ведется бех госприкрытия.
 
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