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Беларусь завалила Россию контрабандными сигартами
Источник материала: Партизан
Сложно поверить, что табачная контрабанда такого масштаба ведется бех госприкрытия.
Иллюстративное фото
Половина всех нелегальных сигарет, которые попадают в Россию, имеет белорусское происхождение, сообщает
В ходе исследования табачного рынка было установлено, что доля нелегальных сигарет в России в первом квартале 2021 года составила более 10%, и половина из них была из Беларуси.
При этом доля белорусских контрабандных сигарет за год существенно выросла — более чем в полтора раза.
При сохранении текущего уровня нелегального рынка ущерб российскому бюджету может составить в этом году порядка 100 млрд российских рублей (более 1,3 млрд долларов США), считают эксперты.
На белорусские контрабандные сигареты жалуются и другие соседи Беларуси. Объёмы нелегальных поставок заметно выросли в 2020 году. И в этом году проблема сохраняется.
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Сложно поверить, что табачная контрабанда такого масштаба ведется бех госприкрытия.
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