Редкий случай: малайзийка подавилась рыбной костью - та проткнула горло

Источник материала: Tut.by

54-летняя малазийка подавилась костью от рыбы — это едва не привело к беде. Кость проткнула горло и вошла в мышцы шеи. О редком медицинском случае рассказывает издание Live Science со ссылкой на статью в Journal of Emergency Medicine .



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Подавившись костью, малазийка попыталась вызвать рвотный рефлекс, чтобы ее выплюнуть. Но ситуация стала только хуже — по словам женщины, в этот момент она испытала резкую, практически невыносимую боль в горле. В какой-то момент стало сложнее дышать, шея опухла.

Пациентку срочно отвезли к реанимацию на осмотр. Там медики заметили хлопающий звук (называется крепитацией) — он возникает, когда пузырьки воздуха проникают в ткань под кожей. И тем не менее, обнаружить косточку удалось только с помощью компьютерной томографии. В длину она составляла около пяти сантиметров — инородный объект застрял в грудинно-ключично-сосцевидная мышце.

По словам медиков, застрявшая в горле рыбная кость — достаточно частое явление. Но, как правило, они остаются в верхней части горла — достать их особой проблемой не является. Но конкретно в этом случае ситуация оказалась экстраординарной и крайне редкой. Но все закончилось хорошо — кость достали, а против возможного инфицирования прописали антибиотики.