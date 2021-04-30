На Притыцкого после столкновения перевернулся автомобиль

Источник материала: Tut.by

Два автомобиля столкнулись на столичной улице Притыцкого, один из них перевернулся. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.

Происшествие случилось утром 30 апреля на пересечении улиц Притыцкого и Берута. По словам очевидцев, здесь столкнулись два автомобиля, один из которых опрокинулся на бок.



Фото читателя TUT.BY

На месте аварии работают сотрудники ГАИ, спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

(Будет дополнено.)

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