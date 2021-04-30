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Головченко оценил успехи России в разработке вакцин против COVID

30.04.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Белорусский премьер считает успешной работу российских специалистов по разработке антиковидных вакцин - западные страны, превозмогая себя, уже "записываются в очередь на покупку препарата".

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, премьер-министр Беларуси прокомментировал работу российских специалистов по разработке вакцин от COVID-19.

"Тот факт, что даже ряд западных стран, превозмогая себя, записывается в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом", – отметил он.

последует

 
Теги: Минск
 
 
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Борьба с пандемией показала преимущества коллективных мер для обеспечения стабильной работы экономики, отметил премьер-министр Беларуси.
 
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