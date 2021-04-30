Головченко оценил успехи России в разработке вакцин против COVID

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 апр – Sputnik. Белорусский премьер считает успешной работу российских специалистов по разработке антиковидных вакцин - западные страны, превозмогая себя, уже "записываются в очередь на покупку препарата".

Выступая на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, премьер-министр Беларуси прокомментировал работу российских специалистов по разработке вакцин от COVID-19.

"Тот факт, что даже ряд западных стран, превозмогая себя, записывается в очередь на приобретение российской вакцины, говорит о многом", – отметил он.

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