Какие курсы доллара и евро установили обменники 30 апреля

Источник материала: Tut.by

Курс евро на торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 апреля снижается. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют установили обменники.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Что происходит на торгах 30 апреля

На торгах курс доллара снизился на 0,06% — до 2,56 рубля (данные на 11.05), курс евро упал на 0,11% — до 3,0993 рубля (данные на 10.53), а курс российского рубля снизился на 0,48% — до 3,4274 рубля за 100 российских рублей (данные на 11.04).

Какие курсы валют установили обменники

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,6 рубля (БПС-Сбербанк), а ниже всего — 2,563 рубля (Альфа-Банк, Абсолютбанк, Белорусский народный банк, Технобанк).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в Белорусском народном банке, БСБ Банке, Технобанке — 2,558 рубля.

Курс продажи банками евро выше всего в БПС-Сбербанке — 3,147 рубля, а ниже всего — в БСБ Банке — 3,102 рубля.

Евро выгоднее всего сдавать в Технобанке — 3,096 рубля.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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