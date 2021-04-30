В Польше обнаружили единственную в мире беременную древнеегипетскую мумию

Источник материала: Tut.by

Ученые впервые обнаружили мумию беременной женщины. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на журнал Journal of Archaeological Science .



Фото: National Museum in Warsaw, Warsaw Mummy Project

Сначала археологи подумали, что они сканируют мумию древнеегипетского жреца по имени Хор-Джехути. Но затем они заметили, что в брюшной полости мумии находятся кости крошечной ступни.

Полное сканирование подтвердило, что ступня принадлежала крошечному зародышу, все еще находящемуся в утробе умершей и мумифицированной матери.

Это первый раз, когда была обнаружена намеренно мумифицированная беременная женщина — по неизвестным причинам плод не был извлечен из ее брюшной полости во время мумификации. Но кем она была? И почему она мумифицирована вместе со своим плодом? Это настолько загадочно, что ученые назвали находку «таинственной леди Национального музея в Варшаве».

Эта мумия была передана вместе с саркофагом Варшавскому университету в 1826 году и с 1917 года хранится в Национальном музее в Варшаве. На самом деле артефакт имеет интересную историю. Изначально считалось, что мумия была женской, вероятно, из-за саркофага. Затем ученые перевели имя, написанное на гробу — там было сказано, что погребенного звали Хор-Джехути, и он занимал высокое положение.

Однако в 2016 году компьютерная томография показала, что кости мумии слишком хрупкие, мужские репродуктивные органы отсутствуют, а в трехмерной реконструкции у мумии обнаружилась грудь.

Учитывая, что в XIX веке с артефактами обращались не слишком тщательно, можно предположить, что мумию просто положили в чужой гроб (может, чтобы выдать за более ценный экспонат). По словам исследователей, это подтверждается повреждением некоторых повязок мумии: вероятно, их повредили мародеры 19-го века в поисках ценных амулетов.

Таким образом, невозможно узнать, кем именно была эта женщина, даже если она прибыла из Фив, где и был найден гроб. Однако по ее останкам можно установить несколько фактов.

Во-первых, ее мумифицировали с большой осторожностью и с богатым набором амулетов, что само по себе наводило на мысль, что она была кем-то важным — мумификация была роскошью в Древнем Египте, недоступной для большинства.

Во-вторых, она умерла чуть более 2000 лет назад, примерно в первом веке до нашей эры, в возрасте от 20 до 30 лет, и развитие плода предполагает, что она была на 26−30-й неделе беременности.

Неясно, что послужило причиной смерти, но команда считает, что анализ сохранившихся мягких тканей мумии может дать некоторые подсказки. В те времена высокая смертность во время беременности и родов не была редкостью, так что, возможно, беременность каким-то образом могла поспособствовать смерти этой молодой женщины.