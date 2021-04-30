Предприниматели Гродненской области могут получить бесплатные консультации по бизнесу. Рассказываем как

Источник материала: Tut.by

ПРООН запустила в Гродненской области бесплатные консультации для бизнеса. Эксперты помогут предпринимателям разобраться в наиболее острых вопросах, с которыми сталкиваются небольшие предприятия во время пандемии.



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Консультации будут проходить в формате индивидуальных онлайн-сессий с экспертами. Обсуждать будут, например, как управлять персоналом в удаленном формате или правильно ввести на предприятии электронный документооборот.

К экспертам, кстати, можно обратиться по любым другим вопросам: финансам, налогообложению, маркетингу, юридической поддержке бизнеса.

Получить консультации можно онлайн из любой точки Беларуси.

Поддержка малого и среднего бизнеса в период кризиса — одно из направлений, которое реализуется в рамках инициативы ПРООН по быстрому реагированию на вызовы, связанные с распространением COVID-19 в Беларуси. Консультировать предпринимателей будут эксперты компании ASER.

Для записи на консультации нужно оставить заявку на сайте инициативы. Можно также запросить комплекс индивидуальных рекомендаций — инструкций по созданию или повышению результативности бизнеса.

— Период пандемии COVID-19 стал серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса, в том числе и в Беларуси. Наша поддержка строится на конкретных решениях, помогающих создавать новые и улучшать существующие бизнес-процессы, — рассказал координатор проектов ПРООН в Беларуси Кирилл Стежкин.