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«Настоящий кошмар». Китайский истребитель пятого поколения получит двухместную версию

30.04.2021 11:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Двухместная версия китайского истребителя пятого поколения J-20 получит мощную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и будет способна управлять ведомыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), в результате чего станет для врага «настоящим кошмаром», пишет газета South China Morning Post, ссылаясь на китайский журнал Ordnance Industry Science Technology. На публикацию обратила внимание Lenta.ru.


Фото: wikipedia.org

В публикации издания утверждается, что «беспилотники могут быть приманкой для вражеских самолетов или самолетов-невидимок». Также БПЛА «могут собирать разведывательные данные, проводить атаки на системы противовоздушной обороны (ПВО) и обеспечивать завоевание превосходства в воздухе». South China Morning Post отмечает, что через два года J-20 начнут получать китайские двигатели вместо российских.

В марте американский журнал Popular Mechanics написал, что перспективный малозаметный стратегический бомбардировщик B-21 Raider Военно-воздушных сил (ВВС) США станет «убийцей» российских систем ПВО С-400 «Триумф» и китайских истребителей J-20.

В июле 2020 года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения были названы американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57.

 
 
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У самолета будет мощнейшая система РЭБ и возможность управлять стаей дронов.
 
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