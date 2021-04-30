Skoda показала, каким будет интерьер у новой Fabia

Источник материала: Onliner

Кажется, мы стали забывать такую модель, как Skoda Fabia. У нас ее окончательно вытеснил Rapid, а вот в Европе Fabia и Rapid (теперь называется Scala) уживаются вместе. Скоро Skoda покажет четвертое поколение Fabia. Вот такой классный салон она получит.

Что мы знаем о Fabia? Это близкий родственник европейского Volkswagen Polo, хотя поколения эти две модели меняют в разное время. Нынешняя Fabia, например, выпускается с 2014 года и уже изрядно устарела. Особенно на фоне новой Scala. А вот следующая генерация хетчбэка станет такой же технически продвинутой, как нынешний Polo, присутствующий на рынке с 2017-го.





Судя по первому тизеру интерьера, Fabia'2022 получит 2-спицевый руль, как у Octavia, минималистичную переднюю панель с большим экраном и цифровую приборную панель. Уже известно, что в базе новинка будет оснащаться 6,8-дюймовым дисплейчиком мультимедийной системы. Опционально станет доступен экран диагональю 9,2 дюйма. Что касается приборной панели, у нее размер 10,2 дюйма.

По первым изображениям видно, что модель сохранит классический ручник и физический блок управления климатом (у Polo он стал сенсорным). Fabia переедет на архитектуру MQB-A0 и получит более вместительный салон. Базовым мотором для автомобиля станет скромный 1-литровый «атмосферник» мощностью 65 или 90 л. с. Но будут и турбоверсии этого 3-цилиндрового агрегата. Топовые версии Fabia оснастят 1,5 TSI с отдачей 150 л. с. Премьера модели запланирована на начало мая.