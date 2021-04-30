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Skoda показала, каким будет интерьер у новой Fabia
Источник материала: Onliner
Кажется, мы стали забывать такую модель, как Skoda Fabia. У нас ее окончательно вытеснил Rapid, а вот в Европе Fabia и Rapid (теперь называется Scala) уживаются вместе. Скоро Skoda покажет четвертое поколение Fabia. Вот такой классный салон она получит.
Что мы знаем о Fabia? Это близкий родственник европейского Volkswagen Polo, хотя поколения эти две модели меняют в разное время. Нынешняя Fabia, например, выпускается с 2014 года и уже изрядно устарела. Особенно на фоне новой Scala. А вот следующая генерация хетчбэка станет такой же технически продвинутой, как нынешний Polo, присутствующий на рынке с 2017-го.
Судя по первому тизеру интерьера, Fabia'2022 получит 2-спицевый руль, как у Octavia, минималистичную переднюю панель с большим экраном и цифровую приборную панель. Уже известно, что в базе новинка будет оснащаться 6,8-дюймовым дисплейчиком мультимедийной системы. Опционально станет доступен экран диагональю 9,2 дюйма. Что касается приборной панели, у нее размер 10,2 дюйма.
По первым изображениям видно, что модель сохранит классический ручник и физический блок управления климатом (у Polo он стал сенсорным). Fabia переедет на архитектуру MQB-A0 и получит более вместительный салон. Базовым мотором для автомобиля станет скромный 1-литровый «атмосферник» мощностью 65 или 90 л. с. Но будут и турбоверсии этого 3-цилиндрового агрегата. Топовые версии Fabia оснастят 1,5 TSI с отдачей 150 л. с. Премьера модели запланирована на начало мая.
черный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
черный, хетчбэк, бензин 1.2 л, механическая, передний привод
белый, универсал, дизель 1.4 л, механическая, передний привод
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Кажется, мы стали забывать такую модель, как Skoda Fabia. У нас ее окончательно вытеснил Rapid, а вот в Европе Fabia и Rapid (теперь называется Scala) уживаются вместе. Скоро Skoda...
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