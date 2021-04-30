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К Первомаю в Гомель «подвезли стабильность». Раньше парад комбайнов был в День машиностроителя (видео)

30.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня гомельчане стали свидетелями праздника. По случаю Дня труда несколько причастных администраций запустили небольшое торжество: по городу проехали комбайны с лозунгом «Наш труд — тебе, родная Беларусь». Некоторым красным моделям комбайнов добавили актуальности лентой зеленых шаров.

Очевидцы присылают записи праздника, к которому сами оказались будто не готовы.

Прямо сейчас праздник проходит на площади Ленина. Слышна музыка — «Касiў Ясь канюшыну».

Прежде парад комбайнов «Гомсельмаш» устраивал в конце сентября, на День машиностроителя. Нынешняя акция — премьерная.

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Сегодня гомельчане стали свидетелями праздника. По случаю Дня труда несколько причастных администраций запустили небольшое торжество: по городу проехали...
 
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