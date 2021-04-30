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Мотоциклист не хотел общаться с сотрудниками ГАИ и всячески это демонстрировал (видео)

30.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Минской области рассказали о задержании в деревне Заречье несовершеннолетнего мотоциклиста — «бесправника», жителя Смолевичского района. На мотоцикле «Минск» он устроил настоящую погоню, пытаясь скрыться от ГАИ.

Инцидент произошел в среду, 28 апреля, около 16:00.

— В деревне Заречье Смолевичского района сотрудники Госавтоинспекции заметили мотоциклиста, который управлял транспортом без регистрационного знака, с выключенным светом фар. Инспекторы подали сигнал об остановке водителю мотоцикла, тот проигнорировал неоднократные требования сотрудников об остановке транспортного средства и продолжил движение, при этом заметно увеличив скорость, тем самым создавая реальную угрозу всем участникам дорожного движения, — рассказали в ГАИ.

Попытка мотоциклиста избежать общения с инспекторами потерпела неудачу. На гравийной дороге он не справился с управлением и упал.

— Как выяснилось, за рулем мотоцикла «Минск С-4» находился 16- летний парень, который водительского удостоверения не получал. Со слов молодого человека, он взял мотоцикл у отца покататься. В отношении нарушителя составлено 3 административных материала, которые переданы на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних. Транспортное средство доставлено на штрафстоянку, — сообщили в Госавтоинспекции.

Там также напомнили, что за управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления этим средством, а равно передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления, предусмотрен штраф в размере от 5 до 20 базовых величин. Те же действия, совершенные повторно в течение года, влекут наложение штрафа от 20 до 50 базовых величин или административный арест. Одна базовая величина в настоящее время составляет 29 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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В ГАИ Минской области рассказали о задержании в деревне Заречье несовершеннолетнего мотоциклиста — «бесправника», жителя Смолевичского района. На мотоцикле...
 
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