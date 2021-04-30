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В последний день апреля все валюты подешевели
Источник материала: Onliner
В последние дни валюты идут стройным рядом: то все вниз, то вверх. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 апреля стартовали с падения всех трех валют корзины. Российский рубль уже с первых минут ощутимо сдал позиции, остальные валюты просели не так заметно.
На старте торгов американская валюта потеряла 0,11 копейки и стала стоить 2,5605 белорусского.
Евро потерял 0,24 копейки. Его покупают и продают по 3,1003 белорусского.
Сотня российских рублей просела на 1,36 копейки. Она финишировала на уровне 3,4302 рубля.
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