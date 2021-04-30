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В последний день апреля все валюты подешевели

30.04.2021 11:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В последние дни валюты идут стройным рядом: то все вниз, то вверх. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 апреля стартовали с падения всех трех валют корзины. Российский рубль уже с первых минут ощутимо сдал позиции, остальные валюты просели не так заметно.

На старте торгов американская валюта потеряла 0,11 копейки и стала стоить 2,5605 белорусского.

Евро потерял 0,24 копейки. Его покупают и продают по 3,1003 белорусского.

Сотня российских рублей просела на 1,36 копейки. Она финишировала на уровне 3,4302 рубля.

В четверг доллар потерял 0,17 копейки и стал стоить 2,5616 белорусского. Евро прибавил 0,88 копейки и подрос до 3,1027. Российский рубль подорожал на 0,29 копейки, до 3,4213.

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Теги: Курсы валют
 
 
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В последние дни валюты идут стройным рядом: то все вниз, то вверх. Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже 30 апреля стартовали с падения всех трех валют корзины....
 
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