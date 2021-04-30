Мнение: «Кремль так радостно ухватился за идею заговора американцами, как будто алиби себе готовит»

Источник материала: Салiдарнасць

Пока красауцы придумывают новые подробности заговора и монетизируют свои моральные страдания, реальность для белорусских властей становится все менее радужной.

— На месте белорусских властей я бы действительно обеспокоился, — пишет автор Телеграм-канала Письма к дочери . — Кремль так радостно ухватился за идею заговора и так часто повторяет, что заговор готовили именно американцы, что невольно закрадываются некоторые сомнения. Как-то слишком много энтузиазма. Как-будто алиби себе какое готовят, честное слово. Вон Песков вчера вообще намекал на отключение всей энергосистемы страны. Типа, «если вдруг что», они такие: «А мы сразу говорили, что это не мы, а американцы».

Шучу, конечно, шучу. Российские власти ведь никогда не позволяли себе ничего незаконного. Тем более в других странах. Тем более ради свержения действующей власти. Даже удивляюсь, как ты могла себе такое подумать.

Хотя это мы с тобой в заговоры не верим. А белорусские власти – народ подозрительный. Они, может, и в самом деле чем-нибудь обеспокоились. Вчера вот белорусский министр, кажется иностранных дел, дал интервью недавно забаненому каналу Euronews. Неважно, что он там говорил, мы с тобой это обсуждать само собой не будем. Но белорусский министр вроде бы иностранных дел так устроен, что просто так интервью он кому ни попадя не дает. Ему его деликатная конституция не позволяет просто так интервью раздавать. На птичьем языке беларусской дипломатии это называется «послать сигнал заинтересованным сторонам».

У меня, правда, есть крохотные сомнения относительно того, что стороны будут заинтересованы в том, чтобы этот сигнал услышать. Потому что и сигнал получился своеобразный и красауцы в это время сигналили прямо противоположное.

Но сигналить мировому сообществу белорусским властям действительно пора. Можно уже даже не с помощью интервью, а для краткости морзянкой какой-нибудь, что ли. Даже если они ничего дурного про союзника не заподозрили. Потому что сегодня у нас 30 апреля, а из-за санкций США нефтяных контрактов на май что-то не видно. А судя по тому, что Белнефтехим вчера сказал не волноваться за бензин, их в обозримом будущем и не предвидится.

И даже если завод вдруг получит какую-нибудь нефть – это же половина дела. Потом надо еще и бензин продать. Вот опыт Гродно Азота как бы намекает, что хитроумные схемы обмана американского Минфина пока недостаточно хитроумны. Сначала они предлагали посредникам, которые не будут упоминать белорусский завод в документах, 5 миллионов за услуги, но желающих не нашлось. Сейчас уже предложение выросло до почти 6 миллионов.

В общем, пока красауцы придумывают новые подробности заговора и монетизируют свои моральные страдания, реальность для белорусских властей становится все менее радужной. Потому что реальность, в отличие от мира фантазий, такая беспощадная стерва, что у поступков в ней всегда бывают последствия. И, что характерно, совсем же не те, на которые рассчитывал. Вот дал ты 13 суток за пикет «облаками, ромашками и тюльпанами», а у Нафтана нефть пересохла.