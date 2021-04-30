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В Бресте вынесли приговоры 14 участникам «пинской бойни». Всем дали большие сроки

30.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

30 апреля в Бресте огласили приговор по делу о массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает TUT.BY.

В Бресте вынесли приговоры 14 участникам «пинской бойни». Всем дали большие сроки

Пинск в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Фото читателя TUT.BY

Суд посчитал вину всех 14 фигурантов «пинской бойни» доказанной и назначил:

36-летний Богнавец Роман — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Богнат Даниэль — 6 лет колонии усиленного режима;

31-летний Гунько Григорий — 6 лет колонии усиленного режима;

28-летний Ляженко Сергей — 6 лет колонии усиленного режима;

43-летний Михайлов Станислав — 6 лет колонии усиленного режима;

44-летняя Мовшук Елена — 6,5 года колонии общего режима;

42-летний Мовшук Сергей — 6,5 года колонии усиленного режима (он был под домашним арестом, взят под стражу в зале суда);

20-летний Мостицкий Давид — 5,5 года колонии усиленного режима;

35-летний Рогащук Вячеслав — 6 лет колонии усиленного режима;

19-летний Рубец Олег — 5,5 года колонии усиленного режима;

37-летний Соловей Игорь — 6 лет колонии усиленного режима;

35-летний Терешко Александр — 6,5 года колонии усиленного режима;

32-летний Халимончик Артем — 6 лет колонии усиленного режима;

20-летний Шелемет Вячеслав — 5,5 года колонии усиленного режима.

Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы, нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами — досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой. После этого умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.

Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.

На первом заседании прокурор рассказывал, кто из пинчан в чем обвиняется. Итак, по версии следствия:

Леженко выломал палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов.

Багновец выломал кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков.

Халимончикшвырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов палкой.

Гунько ударил один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом, «изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул и металлическую урну.

Шелемет метнул в милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску.

Рогащук бросил неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой по сотрудникам ОВД.

Рубец кинул в шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень.

Терешко бросил палку и неустановленные предметы.

Богнат кинул камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет.

Михайлов бил ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров.

Мостицкий ударил четыре раза палкой.

Соловей призывал демонтировать плитку, кинул неустановленный предмет.

Елена Мовшукподошла к шеренге силовиков и ударила по щитам руками, деревянным колом и палкой. Ее супруг Сергей кинул в милиционеров палку.

 
Теги: Брест
 
 
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Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.
 
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