В Бресте вынесли приговоры 14 участникам «пинской бойни». Всем дали большие сроки

30 апреля в Бресте огласили приговор по делу о массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа в Пинске, сообщает TUT.BY.
Пинск в ночь с 9 на 10 августа 2020 года. Фото читателя TUT.BY
Суд посчитал вину всех 14 фигурантов «пинской бойни» доказанной и назначил:
36-летний Богнавец Роман — 6 лет колонии усиленного режима;
20-летний Богнат Даниэль — 6 лет колонии усиленного режима;
31-летний Гунько Григорий — 6 лет колонии усиленного режима;
28-летний Ляженко Сергей — 6 лет колонии усиленного режима;
43-летний Михайлов Станислав — 6 лет колонии усиленного режима;
44-летняя Мовшук Елена — 6,5 года колонии общего режима;
42-летний Мовшук Сергей — 6,5 года колонии усиленного режима (он был под домашним арестом, взят под стражу в зале суда);
20-летний Мостицкий Давид — 5,5 года колонии усиленного режима;
35-летний Рогащук Вячеслав — 6 лет колонии усиленного режима;
19-летний Рубец Олег — 5,5 года колонии усиленного режима;
37-летний Соловей Игорь — 6 лет колонии усиленного режима;
35-летний Терешко Александр — 6,5 года колонии усиленного режима;
32-летний Халимончик Артем — 6 лет колонии усиленного режима;
20-летний Шелемет Вячеслав — 5,5 года колонии усиленного режима.
Напомним, по данным следствия, 9 августа прошлого года все
обвиняемые участвовали в несанкционированном массовом мероприятии возле здания
Пинского горисполкома, грубо нарушили общественный порядок, учинили погромы,
нанесли сотрудникам милиции удары руками, ногами и различными предметами —
досками, палками, уличными урнами, фрагментами тротуарной плитки и бетонных
парапетных плит, бутылками, камнями, металлическими изделиями и арматурой.
После этого умышленно уничтожили и повредили транспортные средства и другое
имущество, принадлежавшие милиции, физическим и юридическим лицам.
Потерпевшими по делу признаны 109 сотрудников милиции и чиновников.
На первом заседании прокурор рассказывал, кто из пинчан в
чем обвиняется. Итак, по версии следствия:
Леженко выломал
палку из скамейки и нанес ею не менее 10 ударов по сотрудникам милиции, потом
достал другую палку и нанес еще не менее трех ударов.
Багновец выломал
кол для подвязки деревьев и бросил в построение силовиков.
Халимончикшвырнул в милиционеров пластиковую бутылку и палку, нанес не менее двух ударов
палкой.
Гунько ударил
один раз рукой в щит, потом вырвал из клумбы цветы с корнями и грунтом,
«изготовив тем самым орудие преступления», и бросил в силовиков. Туда же кинул
и металлическую урну.
Шелемет метнул в
милиционеров камень, пластиковую бутылку, подожженную пачку сигарет и доску.
Рогащук бросил
неустановленный предмет, пытался вырвать урну, не менее пяти раз ударил палкой
по сотрудникам ОВД.
Рубец кинул в
шеренгу милиционеров горсть земли с клумбы и камень.
Терешко бросил
палку и неустановленные предметы.
Богнат кинул
камень, фрагмент разбитой стеклянной бутылки и неустановленный предмет.
Михайлов бил
ногой в щиты, поднял бетонную полусферу и швырнул ее в сторону милиционеров.