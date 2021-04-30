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Рубль растет ко всем основным валютам
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль демонстрирует рост ко всем основным иностранным валютам на открытии последних апрельских торгов на БВФБ.
По данным на 10:30, российский рубль теряет в весе 0,0136 пункта и торгуется на уровне 3,4302 белорусского рубля за 100 российских.
Евро падает на 0,0024 пункта — 3,1003 белорусского рубля.
Доллар сдает 0,0013 пункта — 2,5603 белорусского рубля.
Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала
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Белорусский рубль демонстрирует рост ко всем основным иностранным валютам на открытии последних апрельских торгов на БВФБ.
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