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Рубль растет ко всем основным валютам

30.04.2021 11:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль демонстрирует рост ко всем основным иностранным валютам на открытии последних апрельских торгов на БВФБ.

Рубль растет ко всем основным валютам

По данным на 10:30, российский рубль теряет в весе 0,0136 пункта и торгуется на уровне 3,4302 белорусского рубля за 100 российских.

Евро падает на 0,0024 пункта — 3,1003 белорусского рубля.

Доллар сдает 0,0013 пункта — 2,5603 белорусского рубля.

Прошедшая рабочая неделя (26-30 апреля) на БВФБ отсалютовала падением всех пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль демонстрирует рост ко всем основным иностранным валютам на открытии последних апрельских торгов на БВФБ.
 
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