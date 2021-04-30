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Гороскоп на 30 апреля: что ждет все знаки Зодиака

30.04.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Гороскоп на 30 апреля: что ждет все знаки Зодиака
Гороскоп на пятницу / zinoti.lt
Сегодня в гороскопе будут преобладать не личные, а в первую очередь общественные интересы. Несмотря на пятницу, на работе все будут стараться выкладываться по максимум и озаботятся общим результатом.

Овен


Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Этот день позволит вам наладить коммуникацию с окружающими, прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.

Телец


Звезды гороскопа категорически не советуют Тельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Советы других людей способны лишь все усложнить.

Близнецы


Весь день Близнецов будет характеризоваться необходимостью делать выбор. Главное, что Близнецам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов.

Рак


Рак захочет расчистить пространство вокруг себя и едва ли не целый день проведет за уборкой. Это поможет вам ближе к концу дня навести порядок и в мыслях.

Лев


Вероятно, что личная жизнь не будет слишком занимать Львов – создавшаяся напряженность в профессиональной деятельности и в финансовом положении будет требовать большой концентрации сил.

Дева


Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Лучше отложите решение сложных задач на потом.

Весы


Весы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Весам ориентироваться в самой сложной обстановке.

Скорпион


Скорпион не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. В последнее время вы склонны к экономии, и это нельзя назвать плохим качеством.

Стрелец


Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания.

Козерог


В четверг вас будет преследовать мысль, что вы что-то упускаете. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.

Водолей


Водолею противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить.

Рыбы


Во всем, за что бы Рыбы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда.
 
 
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Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме.
 
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