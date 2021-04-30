Источник материала: UDF



Гороскоп на пятницу / zinoti.lt

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Весы

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Гороскоп на 30 апреля: что ждет все знаки Зодиака Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме.

Возрастают удачливость, коммуникабельность, быстрота реакции. Этот день позволит вам наладить коммуникацию с окружающими, прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе.Звезды гороскопа категорически не советуют Тельцу обсуждать какой-либо важный вопрос с людьми, от которых зависит продвижение его дел. Советы других людей способны лишь все усложнить.Весь день Близнецов будет характеризоваться необходимостью делать выбор. Главное, что Близнецам не удастся занять нейтральную позицию: им придется принять решение в пользу одного из вариантов.Рак захочет расчистить пространство вокруг себя и едва ли не целый день проведет за уборкой. Это поможет вам ближе к концу дня навести порядок и в мыслях.Вероятно, что личная жизнь не будет слишком занимать Львов – создавшаяся напряженность в профессиональной деятельности и в финансовом положении будет требовать большой концентрации сил.Дева может испытать досадное чувство бессилия по отношению к какой-то проблеме. Лучше отложите решение сложных задач на потом.Весы будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать быстро и четко, помогая Весам ориентироваться в самой сложной обстановке.Скорпион не настроен рисковать деньгами, даже если ситуация будет его к этому подталкивать. В последнее время вы склонны к экономии, и это нельзя назвать плохим качеством.Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания.В четверг вас будет преследовать мысль, что вы что-то упускаете. Невозможно быть в курсе всего, поэтому сегодня Козерогу стоит расслабиться и сосредоточиться на том, что он знает точно, то есть на обычных текущих вопросах.Водолею противопоказано браться за любые важные проекты – есть большая вероятность их провалить.Во всем, за что бы Рыбы ни брались, они будут склонны до последнего стоять на своем. Возможно, в каких-то случаях их упрямство будет оправдано, однако далеко не всегда.