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Минчанин получил 13 суток за пикет «облаками, тюльпанами и ромашками» в окне

30.04.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Минчанин получил 13 суток за пикет «облаками, тюльпанами и ромашками» в окне
Иллюстративное фото
40-летнего минчанина Дениса Музыкина сотрудники милиции задержали 28 апреля. На него составили протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

Согласно протоколу, мужчина «принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой раскраски, образующих бело-красно-белый флаг, а также вывесив на балконе рушники бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических взглядов».

Сам Денис Музыкин утверждал, что окно было все время закрыто жалюзи, поэтому наклеек с улицы не было видно. По его словам, висели они скорее лично для него.

В результате судья признала его виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Решение — 13 суток ареста. Дома мужчину будут ждать двое детей — четырех и шести лет, сообщают правозащитники.
 
 
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Дома мужчину будут ждать двое детей — четырех и шести лет.
 
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