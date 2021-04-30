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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минчанин получил 13 суток за пикет «облаками, тюльпанами и ромашками» в окне Дома мужчину будут ждать двое детей — четырех и шести лет.

Согласно протоколу, мужчина «принял участие в пикетировании путем размещения на окне наклеек в виде облаков, тюльпанов и ромашек бело-красно-белой раскраски, образующих бело-красно-белый флаг, а также вывесив на балконе рушники бело-красно-белого цвета для демонстрации гражданам своих политических взглядов».Самутверждал, что окно было все время закрыто жалюзи, поэтому наклеек с улицы не было видно. По его словам, висели они скорее лично для него.В результате судья признала его виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Решение — 13 суток ареста. Дома мужчину будут ждать двое детей — четырех и шести лет, сообщают правозащитники.