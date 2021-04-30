Источник материала: UDF



Владимир Макей. Фото: nn.by

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«По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия силовых структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми», — сказал глава белорусской дипломатии.

«На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, на другую чашу весов те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так и поступили власти Беларуси».

«Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства», — сказал глава МИД. Он добавил, что «коллективный Запад» замалчивает это дело.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Макей: Выбор стоял между правами человека и сохранением независимости и суверенитета О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Макей не упомянул.

По его словам, выбор стоял между правами человека и сохранением государства:Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, глава белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Макей почему-то не упомянул.Зато заговорил он о «попытке переворота», за которую задержали Федуту, Костусёва, Зенковича и Голубович.Напомним, в начале апреля в Беларуси было запрещено вещание Euronews, что стало неожиданностью для телеканала.