ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Макей: Выбор стоял между правами человека и сохранением независимости и суверенитета

30.04.2021 11:31 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Макей: Выбор стоял между правами человека и сохранением независимости и суверенитета
Владимир Макей. Фото: nn.by
Владимир Макей считает действия силовиков и органов власти в 2020 году абсолютно адекватными. Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, передает Еврорадио.

«По сути, в прошлом году после президентских выборов была попытка совершить государственный переворот. Поэтому в тех условиях действия силовых структур и действия власти были абсолютно адекватными и необходимыми», — сказал глава белорусской дипломатии.


По его словам, выбор стоял между правами человека и сохранением государства:

«На карту была поставлена судьба страны. И если в этой ситуации на одну чашу весов положить судьбу страны, на другую чашу весов те вещи, о которых вы говорите, включая права человека, то я убежден, руководство любой страны выбрало бы сохранение независимости, государственности и суверенитета своей страны. Именно так и поступили власти Беларуси».


Отвечая на вопрос о 358 политзаключенных, глава белорусского МИД подчеркнул, что за решеткой находятся только люди, нарушившие закон. Случайно задержанные, по его словам, были отпущены. О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Макей почему-то не упомянул.

Зато заговорил он о «попытке переворота», за которую задержали Федуту, Костусёва, Зенковича и Голубович.

«Ни для кого не секрет, что всего несколько дней назад спецслужбы Республики Беларусь совместно с российскими спецслужбами раскрыли заговор против белорусских властей с целью убийства главы государства», — сказал глава МИД. Он добавил, что «коллективный Запад» замалчивает это дело.


Напомним, в начале апреля в Беларуси было запрещено вещание Euronews, что стало неожиданностью для телеканала.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О том, что в Беларуси приговаривают к арестам за носки, лампасы и занавески, Макей не упомянул.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мнение: «Кремль так радостно ухватился за идею заговора американцами, как будто алиби себе готовит»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
30.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by