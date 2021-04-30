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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Режим увольняет белорусских чиновников целыми отделами Всем работникам государственного управления подан ясный сигнал.

– Министерство по налогам и сборам: 19 человек заставили написать заявление на увольнение;– Министерство финансов: сотрудников увольняют одним днем за отказ участвовать в провластном митинге;– в налоговой одного из районов 4 человек заставили написать заявления по собственному из-за политической позиции.Все эти истории – ясный сигнал всем работникам государственного управления: режим заботится только о себе, он готов уволить любого, если это потребуется. Лукашенко готов репрессировать не только тех, кто готов проявлять гражданскую позицию. Единственный способ защитить себя – это сделать максимум для того, чтобы приблизить Беларусь к свободе и демократии.