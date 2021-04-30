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Белорусский рубль начал торги 30 апреля укреплением к евро и российскому рублю

30.04.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Белорусский рубль начал торги 30 апреля укреплением к евро и российскому рублю
Иллюстративное фото
Доллар в начале торгов БВФБ подорожал незначительно. Ослабление евро и российского рубля привело к снижению стоимости корзины валют на 0,19%.

С начала недели валютная корзина подорожала на 0,13%, но с начала месяца она подешевела на 1,12%.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По информации banki24.by на 10:22:

Курс доллара вырос всего на 0,0004 BYN до 2,5620 BYN/USD.

Напомним, что по итогам торгов понедельника стоимость доллара упала до минимума за три месяца, а сейчас доллар стоит всего на 0,0005 BYN больше.

Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,1007 BYN/EUR, но с начала недели евро подорожал на 0,0050 BYN.

Курс российского рубля упал на 0,0119 BYN до 3,4309 BYN/100 RUB и покинул максимум за две недели.

Московская биржа


Российский рубль подешевел к доллару утром на Московской бирже. Курс доллара за сутки поднялся на 20 копеек до 74,65 RUB/USD, но вчера в ходе торгов в 14-25 доллар опускался до уровня 74,23 RUB/USD — минимального за полтора месяца.

Курс евро сегодня утром вырос на 15 копеек до 90,40 российских рублей. Евровалюта вчера в 11-45 в моменте опускалась до 89,96 RUB/EUR — минимума с начала апреля.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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