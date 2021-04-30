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Белорусский рубль начал торги 30 апреля укреплением к евро и российскому рублю
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
С начала недели валютная корзина подорожала на 0,13%, но с начала месяца она подешевела на 1,12%.
Белорусская валютно-фондовая биржа
По информации
Курс доллара вырос всего на 0,0004 BYN до 2,5620 BYN/USD.
Напомним, что по итогам торгов понедельника стоимость доллара упала до минимума за три месяца, а сейчас доллар стоит всего на 0,0005 BYN больше.
Курс евро снизился на 0,0045 BYN до 3,1007 BYN/EUR, но с начала недели евро подорожал на 0,0050 BYN.
Курс российского рубля упал на 0,0119 BYN до 3,4309 BYN/100 RUB и покинул максимум за две недели.
Московская биржа
Российский рубль подешевел к доллару утром на Московской бирже. Курс доллара за сутки поднялся на 20 копеек до 74,65 RUB/USD, но вчера в ходе торгов в 14-25 доллар опускался до уровня 74,23 RUB/USD — минимального за полтора месяца.
Курс евро сегодня утром вырос на 15 копеек до 90,40 российских рублей. Евровалюта вчера в 11-45 в моменте опускалась до 89,96 RUB/EUR — минимума с начала апреля.
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Курс доллара вырос всего на 0,0004 BYN до 2,5620 BYN/USD.
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