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Синоптики объявили на 30 апреля оранжевый уровень опасности

30.04.2021 11:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Синоптики объявили на 30 апреля оранжевый уровень опасности
На пятницу синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер / БЕЛТА
На 30 апреля синоптики объявили в Беларуси оранжевый уровень опасности.

По юго-востоку страны, а также местами в других районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. При этом также прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Погода будет облачная с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.

Днем прогнозируется от +13 по северу до +20 по югу.

В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Днем будет 15...17 тепла, вечером — 10-13 со знаком «плюс».

 
Теги: Минск
 
 
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Погода будет облачная с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
 
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