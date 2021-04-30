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Синоптики объявили на 30 апреля оранжевый уровень опасности
Источник материала: UDF
На пятницу синоптики прогнозируют грозы и порывистый ветер / БЕЛТА
По юго-востоку страны, а также местами в других районах ожидаются грозы, которые сохранятся до конца дня. При этом также прогнозируются порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
Погода будет облачная с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
Днем прогнозируется от +13 по северу до +20 по югу.
В Минске ожидаются кратковременные дожди, возможна гроза. Днем будет 15...17 тепла, вечером — 10-13 со знаком «плюс».
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Погода будет облачная с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди.
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