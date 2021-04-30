Посольство США в России прекращает выдачу виз россиянам

Источник материала: АФН

Американское посольство с 12 мая останавливает обработку заявок на получение всех неиммиграционных виз.

США вынуждены пойти на такой шаг из-за решения российских властей о запрете найма иностранцев для посольства. В связи с этим консульский отдел будет сокращен на 75%.

Посольство рекомендует всем гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.