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Посольство США в России прекращает выдачу виз россиянам

30.04.2021 11:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американское посольство с 12 мая останавливает обработку заявок на получение всех неиммиграционных виз.

США вынуждены пойти на такой шаг из-за решения российских властей о запрете найма иностранцев для посольства. В связи с этим консульский отдел будет сокращен на 75%.

Посольство рекомендует всем гражданам США покинуть Россию до 15 июня, если их российская виза истекает.

 
 
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Американское посольство с 12 мая останавливает обработку заявок на получение всех неиммиграционных виз.
 
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