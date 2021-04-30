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По «пинскому делу» 14 политзаключенных осудили на срок от 5,5 до 6,5 лет
Источник материала: АФН
30 апреля в Бресте осуждены 14 пинских политзаключенных по обвинению в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа.
Как
По версии обвинения, 14 обвиняемых, "приняв 9 августа 2020 года участие в несанкционированном массовом мероприятии у здания Пинского райисполкома, грубо нарушили общественный порядок".
Судья Евгений Бреган приговорил всех 14 политических заключенных к пяти с половиной - шести с половиной годам лишения свободы.
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30 апреля в Бресте осуждены 14 пинских политзаключенных по обвинению в участии в массовых беспорядках в ночь с 9 на 10 августа.
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